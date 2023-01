(Di mercoledì 11 gennaio 2023)spiega così la decisione di riprendere in mano il suo successo per dargli nuova vita. 'Ho scelto di interpretare questo brano perché mi rappresenta e descrive, con molta simpatia e ...

TGCOM

spiega così la decisione di riprendere in mano il suo successo per dargli nuova vita. 'Ho scelto di interpretare questo brano perché mi rappresenta e descrive, con molta simpatia e ...Presa di possesso della diocesi di Civita Castellana La presa di possesso canonico della diocesi è avvenuta con la lettura della 'Lettera Apostolica' di Papacon cui monsignorè stato ... Francesco Salvi aggiorna "C'è da spostare una macchina", adesso è... "Lettrica" Con un robusto assegno all’associazione bresciana di cui è testimonial, versato dal tennista prima di partire per l’Australia, sono stati riforniti i freezer dell’Ospedale di Rimini per i bimbi che so ...La premier Giorgia Meloni è arrivata in Vaticano con la famiglia, la figlia Ginevra e il compagno Andrea Giambruno. La presidente del Consiglio è a colloquio con Papa ...