Francesco Bruno | morto il noto criminologo aveva 74 anni

(Di mercoledì 11 gennaio 2023), ilha seguito numerosi casi di cronaca nera tra cui le vicende legate al mostro di Firenze. Il docente universitario di Criminologia e medicina forense alla Sapienza era malato da tempo, è deceduto ieri 10 gennaio 2023. La notizia è stata diffusa da Matteo Lettieri, sindaco di Celico, il comune in provincia di Cosenza di cui ilera originario. “Questa mattina Celico piange uno dei suoi più illustri concittadini, il Prof., medico edi fama internazionale“, si legge sulla pagina Facebook di Matteo Lettieri. “Il Prof.– continua il post – era un luminare impegnato nella risoluzione dei più efferati delitti italiani. Grazie ai ...

Gazzetta del Sud - Edizione Cosenza

È morto il professore, uno dei più noti criminologi italiani, docente alla Sapienza , che si è occupato delle grandi vicende di cronaca del nostro Paese. Dal mostro di Firenze al terrorismo fino ad altre ...era uno dei più noti criminologi , è morto all'età di 74 anni. Il professoreinsegnava a Roma all'università La Sapienza. Lo annuncia, con un post sul suo profilo ... Addio a Francesco Bruno, il criminologo che studiò l'unico serial killer della Calabria È morto Francesco Bruno, noto criminologo italiano, famoso anche per le sue partecipazioni a diverse trasmissioni televisive.Morto Francesco Bruno: era uno dei più noti criminologi italiani impegnato in casi come quello del Mostro di Firenze, sul terrorismo e di nera ...