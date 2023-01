Francesca De André nella Casa del GF Vip 7 | l’omaggio sorprende tutti

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Tutto è cominciato sul finale dell’ultima diretta del Grande Fratello Vip 7, quella in onda lunedì 9 gennaio 2023 in prima serata su Canale 5. Dopo il balletto di Carmen Russo, i best moments della puntata e i titolo di coda, gli spettatori hanno udito una voce femminile che diceva chiaramente, sconcertata e incredula: “Amia? Amia?”. Non vi è dubbio che si tratti delladel GF Vip, ma di chi era quella voce? GF Vip 7, sul finale si sente la voce incredula diDeIl mistero è stato subito risolto dai telespettatori più longevi del Grande Fratello, i quali hanno riconosciuto la voce diDe Andrè. Grande protagonista di un’edizione del reality show, versione nip, condotta da Barbara D’Urso, la nipote di Francesco Deai tempi ...