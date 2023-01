Fosca Innocenti 2 | anticipazioni prima puntata | torna un vecchio amore di Fosca

(Di mercoledì 11 gennaio 2023)2 sta per fare il suo debutto inserata su Canale 5: ecco cosa accadrà nellain arrivo. La serie con Vanessa Incontrada e Francesco Arca sta perre con gli episodi della nuova stagione, in onda a partire da venerdì 13 gennaio. Nuove intrighi e colpi di scena attendono i telespettatori con il debutto di2. La serie vedrà nuovamente Vanessa Incontrada indossare i panni del vicequestore di Arezzo che dà il titolo allo show. Al suo fianco, l’immancabile Cosimo (Francesco Arca), il suo inseparabile migliore amico. Nel finale dellastagione, i due sono riusciti finalmente a rivelare i reciproci sentimenti l’uno verso l’altra, intraprendendo una ...

Mediaset Infinity

Mancano pochi giorni al debutto di2 che torna in prima serata su Canale5 da venerdì a meno di un anno di distanza dalla prima stagione. E proprio nella seconda serie ci sarà un nuovo arrivo destinato a portare ...L'attesa sta per finire, venerdì prossimo 13 gennaio andrà in onda la prima puntata della nuova stagione di. La fiction con protagonisti Vanessa Incontrada e Francesco Arca presenterà quattro nuove puntate al pubblico attento dell'ammiraglia Mediaset che ha seguito con trepidazione la ... Fosca Innocenti 2, l'anteprima della prima puntata La seconda stagione della fiction Fosca Innocenti andrà in onda a partire da venerdì 13 gennaio su Canale 5, con Vanessa Incontrada e Francesco Arca. Prodotta da Banijay Studios Italy, la fiction sarà ...Giovanni Scifoni è la new entry della serie tv: "Finalmente posso interpretare anche lo str*nzo" Mancano pochi giorni al debutto di Fosca Innocenti 2 che ...