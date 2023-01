Formula 1 e FIA | è guerra sul possibile ingresso del team Andretti

FormulaPassion.it

DUE ORECA La Prema ha ufficializzato ieri la sua presenza nelWorld Endurance Championship anche per la stagione 2023. Dopo la prima esperienza lo scorso anno ...al suo impegno in2 con Van ...Il presidente dellaMohammed Ben Sulayem è fermamente convinto che la1 dovrebbe 'incoraggiare' aziende come la General Motors a entrare in questo sport. Andretti, in collaborazione con il marchio GM Cadillac,... Direzione gara, FIA conferma Wittich anche nel 2023 Ancora polemiche in Formula1, la nuova diatriba tra scuderie e FIA potrebbe portare ad epiloghi del tutto inaspettati per il futuro ...Il presidente della Fia Mohammed Ben Sulayem è fermamente convinto che la Formula 1 dovrebbe «incoraggiare» aziende come la General Motors a entrare in questo sport. Andretti, ...