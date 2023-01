Formia | nuovo Ospedale del Golfo | passi avanti verso la realizzazione

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 11 gennaio 2023)– Su proposta dell’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato, la giunta regionale del Lazio ha approvato lo schema di accordo tra Inail, Regione e Asl di Latina per la costruzione e la gestione deldelnel Comune di. “Un passodecisivo per ladi un’opera fondamentale e attesa da tempo, che consentirà di potenziare l’offerta sanitaria territoriale, dell’area del sud pontino in particolare, e di rispondere in modo più capillare e puntuale alle esigenze di cura dei cittadini” affermano l’assessora della Regione Lazio, Enrica Onorati, e il consigliere regionale Salvatore La Penna. La nuova struttura accoglierà 20 reparti per un totale di 250 posti letto e 18 posti di terapia intensiva, numero che potrà essere ...