Football Nfl | Hamlin dimesso dall’ospedale dopo l’attacco cardiaco | è tornato a casa

(Di mercoledì 11 gennaio 2023)l’arrestoin campo e il timore per le sue condizioni, Damarsembra finalmente essersi lasciato il peggio alle spalle. Il giocatore dei Bills, ricoverato in ospedale prima a Cincinnati e poi a Buffalo, ha infatti lasciato il General Medical Center ed ha fatto ritorno a. Le sue condizioni erano ormai stabili da un po’ di giorni, ma i medici non hanno voluto correre rischi. Non è chiaro se nel futuro del 24enne ci saranno ancora ilamericano e la Nfl, ma ciò che conta è che sta benelo spavento di una settimana fa. Il giovane si era accasciato a terraun contrasto in campo con Tee Higgins ed era stato salvato dai medici con l’ausilio del defibrillatore. SportFace.

La Gazzetta dello Sport

Il calendario, il programma, gli orari e le dirette tv relative al Wild Card Round dei Playoffs2022/2023. Inizia il mese più emozionante dell'anno per gli amanti delamericano e lo farà con la sfida tra San Francisco 49ers e Seattle Seahawks che nel sabato sera italiano aprirà il ...Si è chiusa - finalmente - una brutta regular season, con un livello di gioco quanto mai basso. E infatti è finita proprio in quel modo, con la mediocrità a farla da padrone. Detroit già eliminata che manda a casa i Packers, una sfilza di ... Rodgers sul viale del tramonto. Belichick non molla, la palla passa ai Pats Sam Howell has the most big time throws in college football since 2019 with 82 ... sommato sulla sufficienza per il QB chiamato con la 247° pick nell’ultimo draft NFL (solo quindici prima di Mr ...La scorsa settimana, un incidente piuttosto scioccante si è verificato nella NFL quando Damar Hamlin dei Buffalo Bills è crollato sul campo dopo aver subito un arresto cardiaco a seguito di un tackle.