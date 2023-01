La Gazzetta dello Sport

Questo video, che sta facendo il giro del we, arriva dalla rinomata località austriaca di Ischgl e mostra unaassurdamente affollata di sciatori ...Abbiamo visto vite annientate in occasione di una partita di calcio, non è più ammissibile tenere i cittadini ostaggio delladi alcuni". E' prevista per domani l'udienza per direttissima per ... Follia in pista: la ressa di sciatori è assurda 4' DI LETTURA PALERMO – Continua la polemica attorno alla permanenza della pista di pattinaggio nel Giardino inglese di Palermo. Ad alimentarla è Guglielmo Correnti titolare della pista. “Rammaricato ...Una mamma e una bambina stavano aspettando il treno in stazione quando una donna sconosciuta all'improvviso è arrivata alle loro spalle e ha spinto il ...