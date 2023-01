Flavio Briatore | “La F1 ha un appeal straordinario | gli Stati Uniti traino eccezionale”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) “La Formula uno di adesso ha unperché glisono un, mentre prima era molto difficile entrarci”. Queste le parole di, ambassador della Formula 1, a margine di una iniziativa in svolgimento a Pitti Immagine a Firenze. “Ci sono dei piloti giovani straordinari e fantastici, che stanno uscendo, gente che ormai comunica con i media in modo diverso – sottolinea ancora il manager e dirigente sportivo – Ci sono dei campioni straordinari come Max Verstappen, Hamilton, Russell ed un gruppo di meno giovani come Alonso che pesa sessanta chili, e non era così in forma neanche quando correva con me… La Formula Uno è spettacolo che attira ogni volta cinquecento-seicentomila persone – conclude ...