Flavio Briatore e Barbara d’Urso si starebbero davvero frequentando | lo spiffero

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Nènèhanno commentato in questi giorni le indiscrezioni di cronaca rosa sul loro conto. La conduttrice è tornata in onda con Pomeriggio 5 ma in nessun modo ha citato questo gossip; generalmente lalancia qualche frecciatina quando trapelano indiscrezioni non vere sul suo conto ma stavolta non lo ha fatto. E se ci fosseuna frequentazione in corso trae l’amata conduttrice di Canale 5? A parlarne è Roberto Alessi, direttore di Novella 2000 spesso ospite dei programmi di. Pare che questa notizia lanciata dalla rivista Diva e Donna non sia campata in aria e che ci sia qualcosa di vero.e ...