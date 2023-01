Flat tax | in realtà è una stangata per tanti | emergono veri numeri | paghi di più

Leggi su ilovetrading

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Si parla tanto ditax ma gli esperti la definiscono uno specchietto per le allodole e vediamo perché questa tassa piatta inpiù che essere un vantaggio può essere uno svantaggio perItaliani. La cosiddetta imposta sostitutiva sul reddito imponibile al 15% per le piccole partite IVA è stata spinta dal governo di centrodestra come una grande vittoria per tutte le partite IVA italiane che così dovrebbero pagare molto di meno. Ma CGIA di Mestre ha pubblicato alcune considerazioni che spingono a guardare con occhi particolarmente attenti latax.tax (I Love Trading)In astratto latax dovrebbe essere un grandissimo vantaggio per le partite IVA e tutte le partite IVA dovrebbero essere contente per questa tassa piatta. Inproprio CGiA di ...