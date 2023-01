Firenze | turisti legano trolley al Battistero Scatta l’allarme bomba

LA NAZIONE

... la mattina del 2 gennaio, con un sit - in nel piazzale degli Uffizi, a, per denunciare la ... UilPa hanno organizzato l'iniziativa dei lavoratori in una giornata in cui la presenza di...La coppia diasiatici è stata rintracciata all'interno del museo del ... Firenze, valigia abbandonata alla recinzione del Battistero: due turisti denunciati We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...La coppia, di turisti è stata denunciata dagli agenti della municipale per procurato allarme e anche sanzionata con una multa da 160 euro per violazione del regolamento di polizia urbana ...