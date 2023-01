Firenze | pedone travolto e ucciso all’Antella | arrestato pirata strada

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) (Adnkronos) – I carabinieri della compagniaOltrarno hanno individuato il presunto responsabile dell’investimento avvenuto nella prima mattina di martedì 10 gennaio, in via Brigate Partigiane, frazione del comune di Bagno a Ripoli (), che ha causato il decesso di un cittadino peruviano, Eloy Baca Eslava di 60 anni. Si tratta di un 27enne marocchino, che è statoper il reato di omicidiole e condotto in carcere. Sposato e con un figlio otto anni, Eslava era uscito di casa per prendere l’autobus e andare alla Bio Galvanica di Calenzano () dove lavorava come impiegato. I militari del Nucleo operativo Oltrarno e della stazione di Grassina, scandagliando la zona alla ricerca deldella, hanno ...

