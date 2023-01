Firenze | al Teatro Verdi arriva Jack Savoretti

InToscana

... proprio come l'omonima commedia Minetti , questo sogno di unimpossibile di un vecchio ... Questo mese di gennaio 2023 la Compagnia Glauco Mauri " Roberto Sturno mette in scena ae a Roma ...... Petriccicone del Crotone, Rossi della Reggiana, Arena, Redolfi e Signorini del Gubbio- Il ...Direttore di Gara al termine della partita e la sua legittimazione alla presenza nei luoghi... A Firenze si rinnova il progetto del Teatro urbano con tre nuovi ... Torna con “Europiana”, l’ultimo album che ha esordito al primo posto nelle classifiche UK Torna con “Europiana”, l’ultimo album che ha esordito al primo posto nelle classifiche UK ...Tre giorni di festa tra Brescia e Bergamo: il 21 maxi concerto in Piazza della Loggia, il 22 luoghi della cultura aperti a tutti ...