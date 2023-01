Fiorentina | su Amrabat una nuova pretendente dalla Liga

Fiorentina.it

Giovedì 12 gennaio torna la Coppa Italia e lascenderà in campo al Franchi contro la Sampdoria. La partita inizierà alle 18. Su ...- E' tornato malconcio dal Mondiale. Lo dobbiamo ...LIVE14.45 - In conferenza stampa, l'allenatore della, Vincenzo Italiano, si è detto ottimista sulla permanenza a Firenze die Gonzalez.14.10 - Dai dubbi del giocatore, al casting ... Dalla Spagna: l’Atletico Madrid è interessato ad Amrabat per gennaio L'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha presentato in conferenza stampa la sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, in programma giovedì 12 gennaio alle ore 18,00 allo stadio ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...