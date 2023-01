Fiorentina | lesione al bicipite della coscia sinistra per Cabral

Fantacalcio ®

di secondo grado al bicipite femorale della coscia sinistra per Cabral, il report dello staff medico viola Arthur Cabral si è sottoposto agli esami medici dopo l'infortunio ...... entrambi infortunati durante la sconfitta di sabato contro la, dovranno saltare diverse ... Nell'Inter nessunama solo lievi risentimenti muscolari per Barella e Calhanoglu: entrambi ... Fiorentina, lesione di secondo grado per Cabral: i tempi di recupero Altro infortunio in Serie A e questa volta è ai danni della Fiorentina. Arthur Cabral ha riportato una lesione di secondo grado al bicipite femorale della coscia sinistra.si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di secondo grado del bicipite femorale della coscia sinistra. A renderlo noto è stata la stessa società viola con una nota ...