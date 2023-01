Fiorentina | Italiano | 'Nico Gonzalez via? Vi dico cosa ne penso'

fiorentinanews.com

Il 1992 fu un anno cruciale di questa transizione, perché allora il campionatoera il più ... dopo la finale - derby contro ladi Baggio. Un dominio assoluto, favorito anche dal ...Il tecnico della, Vincenzo, alla vigilia della gara contro la Sampdoria valevole per gli ottavi di Coppa Italia 2022/2023 , ha parlato in conferenza stampa: 'Domani ci teniamo a passare il turno, ... L’attaccante che piacerebbe ad Italiano e un sondaggio della Fiorentina che non ha dato gli esiti spe... Fiorentina-Sampdoria è una sfida valida per gli ottavi di Coppa Italia: appuntamento giovedì 12 al Franchi alle ore 18. La Fiorentina di Italiano entra di scena nella competizione, i viola arrivano da ..."Sicuramente in questa Fiorentina c'e' del valore. Su Amrabat e su Nico Gonzalez sono solamente voci. Oggi ho visto Gonzalez con una grande ...