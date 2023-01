Fiorello ospite a Che Tempo Che Fa per un annuncio importante

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Nel corso della puntata di domenica 15 gennaio di CheChe Fa, il programma di Rai 3 condotto da Fabio Fazio, assisteremo al collegamento di Rosarioe di tutta la squadra di Viva Rai 2 per un. Per la precisione, i suddetti saranno in diretta dal glass box di via Asiago e, in tale occasione, annunceranno uninternazionale che sarà presente nel programma dianzi menzionato. Nello specifico, l’in questione presenzierà a Viva Rai 2 durante la mattina di lunedì 16 gennaio. Domenica sera Rosarioe tutta la squadra di #VivaRai2 saranno in collegamento con Fabio Fazio a #ctcf, in diretta dal glass box di via Asiago. In quell’occasioneannuncerà uninternazionale che ...