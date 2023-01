Finestrino della Ferrari spaccato e furto fulmineo di un orologio di valore. Terrore per un manager

tvprato.it

Mentre percorreva la rampa che porta al box, un uomo con un casco integrale ha spaccato ilFerrari del manager, infilato la mano dento l'auto e rubato un orologio di lusso. La rapina ...... in zona corso Monforte a bordosua quando nel garage ha visto un uomo - volto coperto da un casco integrale - colpire e spaccare il vetro delcon il calcio di una pistola e infilare ... Spacca finestrino di auto in sosta per rubare, arrestato dalla polizia Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie o tecnologie simili come specificato nella cookie policy. Per quanto riguarda la pubblicità, questo sito e alcuni partner ...Rapina ieri sera a Milano, vittima l’amministratore delegato di Mediolanum Farmaceutici spa Alessandro Del Bono, marito dell’ex modella Afef Jnifef. Bonus sicurezza ...