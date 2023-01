Fifa 23 Obiettivo STELLE D’ARGENTO | WARD

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Scopriamo insieme come completare l’che permette di ottenere la card Silver Star Centurioni FUT del calciatore ingleseNumero di sfide da completare:3 Scadenza: 11 gennaio Premio finale: 1x CENTURIONI FUTVincine 3Vinci 3 partite in Amichevoli FUT Live: Lounge argento.1x 150 XP Segnane 8Segna 8 gol in Amichevoli FUT Live: Lounge argento.1x 150 XP 6 assistFornisci 6 assist in Amichevoli FUT Live: Lounge argento. 1x 150 XP Si completa così la guida dedicata a questodi23 Ultimate Team Ricordiamo che23 è disponibile in tutto il mondo dal 30 settembre su Playstation 4, Playstation 5, ...

