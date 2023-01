Ferrovie | Rfi | ' lavori di potenziamento infrastrutturale su Milano-Varese Luino'

(Di mercoledì 11 gennaio 2023), 11 gen. (Adnkronos) - Il programma di circolazione dei treni regionali nella stazione di Gallarate subirà delle modifiche nel fine settimana 14/15 gennaio. Lo comunica Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), precisando che i cantieri serviranno ad effettuarediin Lombardia. Per consentire gli interventi, spiega Rfi, la circolazione ferroviaria sarà interrotta nel fine settimana 14/15 gennaio 2023 sulla lineanella stazione di Gallarate; durante l'interruzione saranno effettuatidi adeguamento modulo a 750 metri dei binari per il traffico merci. Il dettaglio delle modifiche al programma di circolazione dei treni è consultabile nelle stazioni, sul sito e sull'App di Trenord.

