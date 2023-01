(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Dopo il pressing della lobby tedesca Vda, il partito di Scholz auspica un fondo comune per aiutare l'industria europea in risposta ai sussidi americani. La posizione di Berlino aumenta le probabilità di riuscita, per l'Italia è una buona notizia

L'HuffPost

L'industria dell'auto chiama, il Governo Federale risponde. E lo fa anche a costo di mettere in discussione le sue posizioni, storicamente refrattarie a interventi condivisi a livello europeo. Il ...... proprio come è possibile rimediare ai maglioni infeltriti possiamo anche rinforzarei ... Anche per tenere beni collant esiste un facile rimedio che dobbiamo assolutamente conoscere. ... Fermi tutti: la Germania apre a un Recovery per l'auto Dopo il pressing della lobby tedesca Vda, il partito di Scholz auspica un fondo comune per aiutare l'industria europea in risposta ai sussidi americani. La ..."Stavo guardando il mio telefono e questo ragazzo più grande è venuto da me e mi ha detto: 'Smettila di provare a scrivermi, non ho portato il mio telefono'" ...