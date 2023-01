Fenu | “La lotta al sommerso sparita dall’agenda Meloni”

(Di mercoledì 11 gennaio 2023)all’evasione fiscale. Emiliano, capogruppo M5S in commissione Finanze della Camera, come valuta i primi passi mossi dal governo su questo fronte? “È evidente che questo Governo, nella più solida tradizione del centrodestra al Governo, ha messo il contrasto all’evasione fiscale nelle retrovie della sua agenda politica. L’aumento del tetto al contante a 5mila euro e il folle tentativo, poi fortunatamente rientrato, di comprimere la libertà degli italiani di pagare tramite Pos ne sono solo l’esempio più evidente”. Come vi sareste mossi invece voi? “Durante l’iter della legge di bilancio, con tanto di emendamenti avevamo proposto la reintroduzione del cashback di Stato, che aveva ottenuto grandi successi nel 2021 e che in questa fase avrebbe potuto anche dare un concreto aiuto ai cittadini contro l’inflazione. Ricordo che secondo uno studio ...

LA NOTIZIA

