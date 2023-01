Fedez? Dovevo lanciarlo più lontano La stoccata di Gué Pequeno

Blog Tivvù

... con l'onda della mediaticità, un podcast dite che io ho detto chefare un selfie col morto vuol dire che siete in cattiva fede voi e che fate schifo più di me. @blogtivvu_comricorda ......#gfvip #grandefratellovip #gfvip7 #gfvip2022 #neiperte #neiperteitalia CRISI DI STATO -...io non ho mai potuto prendere le sue parti perché aveva sempre torto nel 90% dei casi anzi a volte... Fedez ricorda Gianluca Vialli e scoppia la polemica: "Selfie col morto" Amore e odio. Ma soprattutto ironia. Sono queste le componenti principali nel legame tra Fedez e Chiara Ferragni che, ogni giorno, divertono i follower. Il nuovo gioco dei piccoli Leone e Vitto ormai.Nella prima puntata della nuova edizione di C'è Posta Per Te, Maria De Filippi ha ospitato la storia di Valentina e Stefano, infarcita di maschilismo, violenza psicologica, crudeltà da parte di lui. A ...