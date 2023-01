Federico Dainese | chi è il nuovo tronista di Uomini e Donne | età | lavoro | Instagram

Tag24

Anticipazioni Uomini e Donne, puntata di oggi: tronista sempre più vicina alla scelta Oggi in puntataringrazierà Maria De Filippi, che non potrà far altro che accettare la sua ...Uomini e donne andrà in onda con due nuovi episodi su Canale 5 il 10 e l'11 gennaio 2023 alle 14.45. Questa ... Scelta Federico Uomini e Donne: oggi la puntata dell'addio Nuovo appuntamento in onda oggi mercoledì 11 gennaio 2023 con Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi in onda su Canale 5, a partire dalle ore 14:45. In studio, come sempre, Tina C ...Federico Dainese ha deciso di abbandonare il trono di Uomini e Donne ad un passo dalla scelta. Il 25enne ha dichiarato di non voler illudere nessuna delle due corteggiatrici, preferendo chiudere il pe ...