Federico Dainese abbandona il trono di "Uomini e Donne"

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Si conclude con un nulla di fatto ildia ''. Il tronista dopo quattro mesi non arriva a una scelta e decide così di mettere fine al suo percorso nel programma ...

Fanpage.it

Si conclude con un nulla di fatto il trono dia ' Uomini e Donne '. Il tronista dopo quattro mesi non arriva a una scelta e decide così di mettere fine al suo percorso nel programma di Maria De Filippi . 'Lui oggi lascia il trono'...Si passa poi al trono classico, cone la sua decisione definitiva sul trono e soprattutto a Lavinia Mauro che dopo le due esterne con i suoi corteggiatori è pronta a togliersi un ... Perché Federico Dainese ha deciso di abbandonare il trono di ... Nella puntata dell'11 gennaio 2023, Federico lascia il trono creando una scena priva di particolari emozioni, ma ben accolta ...Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, mercoledì 11 gennaio, dopo il trono over, nel trono classico l'attenzione si sposta su Lavinia Mauro e sui suoi corteggiatori. La tronista è piuttosto sco ...