Farmaci introvabili in Italia | quali sono e perché

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) L’, ma anche Francia, Grecia e altri paesi, sta affrontando un’inedita carenza dei più comunicontro l’influenza e i malanni di stagione. Secondo l’Aifacirca 3.200 i medicinali che sempre più spesso non si trovano più sui banconi dellee. Si tratta soprattutto di antibiotici e antinfiammatori. A pesarealcuni fattori come la guerra in Ucraina e il Covid. Ma anche ciò che accade in Cina e in India: i paesi produttori dei principi attivi, ossia le materie prime per la produzione dei medicinali. Non si tratta però di un’emergenza sanitaria ma di un “rallentamento“. Per un insieme di cause, dalla guerra in Ucraina, alla competizione globale sui mercati, al Covid, c’è carenza diine in altri paesi occidentali. Foto ...