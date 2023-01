Farmaci | allarme in Italia | 3 200 medicinali introvabili sui banconi | Distributori | Neanche in pandemia vista tale carenza

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Il ministero della Salute avvia verifiche Individuazione deiche registrano una reale, interventi di risposta a breve e medio termine per far fronte tempestivamente ai bisogni dei ...

TGCOM

Leggi Anche Boom di casi d'influenza, l'dei farmacisti: 2.000 medicine introvabili Qualimancano L'Aifa ha pubblicato il suo annuale elenco di medicinali difficili da reperire e - al ...Sono questi alcuni dei fattori che stanno portando in Italia a una mancanza di. L'dei farmacisti È in atto una 'tempesta perfettà che 'continua a incidere sul problema della carenza ... Farmaci, allarme in Italia: 3.200 medicinali introvabili sui banconi | Il ministro della Salute avvia delle verifiche “Auspicavamo un intervento istituzionale perché avevamo iniziato a denunciare questo fenomeno situazione già 4 mesi fa e la situazione è ormai diventata insostenibile. Vorremmo conoscere la ragione ve ...A far scattare la rabbia dunque il ritardo nella distribuzione dei farmaci; antidepressivi e simili che nelle Carceri italiane "nel 2022 su 79 delle 104 ...