Farina di grillo | il docente | ' Ottima dal punto di vista nutrizionale' - Cronaca - lanazione it

L'Unione europea dà il via libera all'immissione nel mercato della polvere parzialmente sgrassata di Acheta domesticus, appunto il grillo domestico. Una decisione che segue al parere scientifico dell'Efsa (l'Autorità per la sicurezza alimentare europea). Con Francesco Sofi, docente di Scienze tecniche dietetiche applicate all'Università di Firenze, parliamo dei cibi del futuro. "Si tratta di scardinare le nostre abitudini per pensare alla sostenibilità". Mangeresti pane, pasta e cracker fatti con "farina" di grillo domestico? Dopo la larva gialla della farina (Tenebrio molitor) e la Locusta migratoria...