Fare soldi soldi sfruttando i disabili | arriva lo spettacolo di drag queen con la sindrome di Down

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Roma, 11 gen — Gli spettacoli «da circo» che sfruttavano letà fisiche o intellettive delle persone scritturate sono stati fatti (giustamente) oggetto di stigmatizzazione e relegati all’oblio: nessuno si aspetterebbe oggigiorno, nel civilizzato e ultracorretto Occidente, di pagare per ritrovarsi di fronte a una serie di perfomance, eseguite datruccati in maniera grottesca che si esibiscono in balletti volgari, ma ideate e organizzate da un individuo normodotato che lucra attivamente sugli stessi. Eppure ciò che la storia ha buttato fuori dalla porta, bollandolo come inumano e degradante, rientra clamorosamente dalla finestra sotto forma diSyndrome, ovvero uno show diitinerante in cui si esibiscono persone affette dadi. ...

