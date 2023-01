Falsi diplomi sanitari | arrestato ex deputato |  usava sigilli della Regione Campania

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiL’exNicandro Marinacci (ex Fi, Udc e poi Udeur) è statoe portato in carcere nell’ambito delle indagini su una presunta fabbrica diin ambitoo. Agli arresti domiciliari sono finiti il figlio dell’ex, Vincenzo, attuale consigliere comunale di San Nicandro Garganico, e Roberto Melchionda. Sono indagate a piede libero altre 33 persone con le accuse, a vario titolo, di truffa, falso in atti pubblici e contraffazione ed uso didell’Ue,Repubblica Italiana,. Ad alcuni degli indagati viene anche contestata l’associazione per delinquere. Su disposizionemagistratura ...