Falsi diplomi sanitari | arrestato ex deputato nel Foggiano

L'ex deputato Nicandro Marinacci (ex Fi, Udc e poi Udeur) è stato arrestato e portato in carcere nell'ambito delle indagini su una presunta fabbrica di diplomi falsi in ambito sanitario. Agli arresti domiciliari sono finiti il figlio dell'ex deputato, Vincenzo, attuale consigliere comunale di San Nicandro Garganico, e Roberto Melchionda. I reati contestati agli indagati sarebbero stati commessi anche attraverso la formazione di diplomi falsi per operatori socio sanitari ed altri documenti, attestanti titoli mai conseguiti. I falsi diplomi venduti a Napoli, Avellino e Salerno. I finanzieri del Comando Provinciale di Foggia hanno eseguito tre ordinanze di custodia cautelare.