Facebook e Instagram | giro di vite sulla pubblicità | le nuove regole - Magazine - quotidiano net

Agenzia ANSA

Meta ha annunciato che da febbraio non sarà più possibile per gli inserzionisti conoscere il genere degli utenti adolescenti per gli annunci ...Rimani connesso su Tecnicadellascuola.it: https://www..com/tecnicadellascuola ": https://www..com/tecnicascuola/ Twitter: https://twitter.com/TecnicaScuola #... Instagram e Facebook, stop alle pubblicità basate sul genere Meta ha annunciato che da febbraio non sarà più possibile per gli inserzionisti conoscere il genere degli utenti adolescenti per gli annunci pubblicitari ...Meta has announced that it is bringing further updates to its ad system, including removing gender as an option for advertisers to reach users under 18 on Facebook and Instagram. Starting in February, ...