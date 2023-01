Fabrizio Romano | Erik ten Hag | “Vedo un futuro in Facundo Pellistri | è molto chiaro che è pr…

(Di mercoledì 11 gennaio 2023)ten Hag: "unin, èche sta progredendo. Sono stato contento anche di lui ai Mondiali. Bravo, continua così" #MUFC "Non posso rispondere su Weghorst", Egli ha detto. Il Manchester United sta solo aspettando che il Besiktas trovi il suo sostituto. pic.twitter.com/yDJ564YeLp —(@) 11 gennaio 2023 Source byL'articolo proviene da JustCalcio.com.

Undici

L'Osservatorecelebra il cantautore e poeta genoveseDe Andrè, defindendolo, un autore che 'ha saputo scrivere poesie e vestirle di musica'. Senza tralasciare il suo rapporto con la figura del ...Proprio sul "viaggio di nozze" significativa è la testimonianza di Marioe Donata Antonia ... diPeloni Fabrizio Romano, nuovo imperatore del calciomercato Il Napoli ha un grande obiettivo su tutti in sede di calciomercato e la notizia che giunge sul PSG rincuora gli azzurri rispetto alla negoziazione e il suo buon fine. La società di Aurelio De Laurenti ...Il Manchester United sta per chiudere per Wout Weghorst. Lo riporta Fabrizio Romano, secondo cui l'attaccante olandese di proprietà del Burnley ...