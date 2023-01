Fabrizio De André e la PFM | quella sera a cena

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) “Forse in una vita precedente ero un pirata, e così una parte di me mi diceva di accettare“.Delo sapeva che con quegli uomini capelloni, barbuti, non si trattava di giocare a carte in un vicolo malfamato di Genova. Ma di accettare un tour rock con loro. Che era pericolo e fascino insieme. Così nasce l’unione tra la band milanese, macchina da guerra, chiamata PFM, e il cantautore genovese allineato con gli ultimi; la batteria alla massima potenza di watt, dei primi, incontra la chitarra melodica, rime e purezza, del secondo. Rock che vieni rock che vai Si chiama “La Premiata Forneria Marconi”, per acronimo PFM. È un gruppo musicale che parte in piccolo stile, prima di diventare il gruppo rock italiano entrato nelle classifiche di vendita americane, con quel genere denominato “spaghetti rock”. Il clan de milan, composto da Franco ...