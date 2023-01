Fabbrica di diplomi falsi scoperta a Foggia | fino a 25mila euro per un titolo | ex deputato di Fi e il figlio consigliere tra gli arrestati

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) In carcere Nicandro Marinacci (ex Fi, Udc e poi Udeur). Le prime denunce provengono da vincitori esclusi dalle graduatorie del concorso pubblico indetto per gli Ospedali Riuniti didurante il periodo Covid, che non si sono visti riconoscere i titoli presentati

L'ex deputato Nicandro Marinacci (ex Fi, Udc e poi Udeur) è stato arrestato e portato in carcere nell'ambito delle indagini su una presunta fabbrica di diplomi falsi in ambito sanitario. Agli arresti domiciliari sono finiti il figlio dell'ex deputato, Vincenzo, attuale consigliere comunale di San Nicandro Garganico, e Roberto Melchionda. Falsi diplomi e attestati per essere assunti, pur senza averne i titoli. I finanzieri del Comando Provinciale di Foggia hanno eseguito tre ordinanze di custodia cautelare, con 36 indagati.