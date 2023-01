“Fa meglio a tacere” Chi vuole silenziare l’uomo di Benedetto XVI

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) C’è una foto di monsignor Georg Gänswein che bene rappresenta lo stato attuale di cose. Si vede il segretario particolare diXVI solo, in ginocchio, orante di fronte alla bara del papa emerito da poco deceduto. Una “quasi solitudine” che si rispecchia dentro le mura vaticane, nella sua Germania e, forse, anche all’interno di un grosso pezzo di Santa romana Chiesa. Il braccio destro di Ratzinger ha parlato, ha criticato Francesco, ha lanciato stoccate, ha rivelato pezzi di corrispondenza privata tra i papi, forse si è tolto qualche sassolino dalla scarpa. E adesso c’è chiriportarlo a quel “silenzio” suggeritogli pure da Bergoglio. La morte diXVI Che nella Chiesa vi siano due fazioni in lotta tra loro non è un mistero. I tradizionalisti da un lato, capeggiati dai vari cardinali Sarah, Muller e Burke; i ...

