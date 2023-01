Ex Inter | UFFICIALE | si ritira Miranda VIDEO

Tuttosport

Commenta per primo Peter Olayinka sarà un nuovo giocatore della Stella Rossa. L'accordo è stato ufficializzato dal club serbo che si regala così a parametro zero dal prossimo giugno l'attaccante dello ..., Juve, Milan, Roma e altre italiane continuano a monitorare, ma senza sferrare colpi mentre ... al casting per l'erede: le ultime su Leicester - Nico Gonzalez.13.06 -- Il Chelsea ... Dazn e il rimborso per Inter-Napoli: la nota ufficiale Joao Miranda dice addio al calcio. L'ex difensore interista dal 2015 al 2019 con all'attivo 109 presenze e una lunga carriera alle spalle anche con l'Atletico Madrid, il San Paolo e la nazionale brasi ...Una partita epica, conclusasi dopo i supplementari, che lancia l'Inter U19 ai quarti di finale della Tim Cup Primavera. Hellas Verona sconfitto 5-4, nell'arco di una parentesi di ...