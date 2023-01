Ex Ilva | da 98% lavoratori sì a intervento diretto Stato | sale attesa per tavolo del 19

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) (Adnkronos) – Sindacati in pressing per undellonelle acciaierie dell’ex Gruppo. Il referendum indetto da Uilm Fiom e Usb infatti ha collezionato una valanga di sì: oltre il 98% dei votanti ha chiesto la ricapitalizzazione immediata di Acciaierie d’Italia da parte di Invitalia che salirebbe così in maggioranza amministrando in prima persona il ‘tesoretto’ da 1,7 mld sbloccato dal governo nelle scorse settimane e ponendo fine alla gestione di Arcelor Mittal che, accusano i sindacati, “ha solo depauperato la fabbrica”. Un verdetto quello arrivato dai 5 siti di Acciaierie d’Italia, Taranto, Cornigliano, Novi Ligure, Racconigi e Marghera, importante per Uilm Fiom e Usb, che si accingono a riaprire la partita con il governo il prossimo 19 gennaio al Mimit, anche sotto il profilo della ...

BariSeranews

...54 per mille litri (0,809 euro pe litro) con accise per 147,27, Iva per 145,e un netto di 516,29 ... Alitalia e: 3 dossier industriali (e 2 nodi finanziari) che ci attendono di Paolo Bricco ...... ricordati proprio dal governatore pugliese sul palco di Bonaccini, combinati per, che fosse ... norma a sua volta attuativa della prescrizione posta nell'art., terzo comma, della Costituzione , ... Ex Ilva: 98% lavoratori dicono sì a intervento diretto Stato Deceduto a 80 anni dopo una lunga malattia, Sebastio ha guidato il pool di magistrati dell’inchiesta “Ambiente svenduto” ...Ex Ilva: Melucci, ‘Altri soldi pubblici sprecati’ Ad ArcelorMittal stiamo rispedendo indietro il loro biglietto di auguri per festività, è ben altro il rispetto per Taranto che ci aspettiamo Ancora ta ...