Ex detenuto | un appellativo che rende difficile la vita post carcere 

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) “Libero”, comincia così il secondo tempo delladi un ex, che dopo aver atteso e immaginato unafuori dal carcere, si chiude la porta del penitenziario alle spalle, ma lareale è molto più dura di quello che si immagina dalla galera. Scarcerato, equivale ad exe gli effetti dalla carcerazione seguono ovunque, rischiando di far vacillare quella gioia infinita della ritrovata libertà. Lafuori dalle mura del carcere si è evoluta, cambiando assetto, gli affetti ed i sentimenti rischiano di avere una nuova forma, e la realtà potrebbe portare arsi conto che gli amori sono naufragati, gli amici si sono allontanati, la famiglia è cambiata per lutti, malattie, dissapori; scontrandosi anche con la difficoltà di un reale reinserimento ...