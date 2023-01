(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Il servizio completo nell'edizione della Gazzetta dell'Adda in edicola e nell' edizione sfogliabile online per smartphone, tablet e Pc da sabato 7 gennaio 2023.

Prima la Martesana

L'anno nuovo è cominciato con un repulisti nell'exDe, sul terreno tra il centro sportivo e l'oasi naturalistica a Trezzano Rosa . E' il primo passo per poi procedere con la bonifica del terreno inquinato. Trezzano Rosa, al via i rilievi ...Se ne parla da anni dellaDedi Trezzano Rosa . Ora la Giunta di Regione Lombardia, su proposta dell'assessore regionale all'Ambiente e clima Raffaele Cattaneo , ha approvato la seconda programmazione del 2022 di ... Ex cava De Lucchi a Trezzano Rosa, cominciano le analisi del terreno inquinato