Il Fatto Quotidiano

Alla kermesse partecipa anche Suzuki , che ha approfittato della prima delle due giornate dedicate alla stampa per svelare il nuovo. Si tratta di un prototipo di SUV 100% elettrico ...La Suzuki ha scelto l'Auto Expo di Nuova Delhi per presentare in anteprima mondiale la. Si tratta di unaparticolarmente importante perché anticipa i contenuti del primo modello totalmente elettrico della Casa di Hamamatsu: tuttavia, per il momento non è stata indicata una ... eVX concept, ecco come sarà la prima 100% elettrica di Suzuki – FOTO Automobile giant Suzuki Motor Corporation (SMC) unveiled the concept of its ambitious electric SUV ‘eVX’, which is slated to hit the market by 2025 on the first day of the Auto Expo in Greater Noida.On the first day of Auto Expo 2023 on Wednesday, the vehicle exhibitors, both global and domestic, in total launched and unveiled over 59 products at the India Expo Mart here. The theme of this year's ...