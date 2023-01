Evasione e guida in stato di ebbrezza | denunciate due persone

Positanonews

Avvocato tributarista, dopo aver debuttato nel 2015 alladell'allora Equitalia (con il ...sospensione degli avvisi fiscali e delle cartelle e proseguendo poi l'azione di contrasto all', ...... oltre all'apprezzamento del Quirinale, soprattutto l' evidenza dei risultati ottenuti sotto la sua, in particolare nella lotta all': nel 2017 l'Agenzia delle Entrate ha recuperato ... Controlli dei Carabinieri nel Napoletano: 2 persone di Torre del ... TORRE DEL GRECO/ERCOLANO – Servizio a largo raggio dei Carabinieri della Compagnia di Torre del Greco insieme a quelli del Reggimento Campania. Numerosi i controlli che hanno portato a denunciare un u ...La donna è stata denunciata per evasione. La 61enne, sottoposta agli arresti domiciliari, è stata sorpresa fuori dalla sua abitazione a Torre del Greco. Denunciato, invece, per guida in stato ...