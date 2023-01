Evade da domiciliari e viene sorpreso in strada | denunciato

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoGli agenti dell’Ufficio prevenzione generale, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato in viale Dohrn, a Napoli, uno scooter con a bordo due persone accertando che il conducente, identificato per un 25enne napoletano, si era allontanato dal proprio domicilio dove è sottoposto alla misura degli arrestiper reati in materia di stupefacenti. L’uomo è statoper evasione. Inoltre, gli sono state contestate due violazioni del Codice dellaper guida con patente sospesa e mancata copertura assicurativa. L'articolo proda Anteprima24.it.

Spello Oggi

Lo stesso dimorava in Spello poiché sottoposto alla misura restrittiva degli arrestidisposti a seguito di maltrattamenti in famiglia. Durante il periodo l'uomo ha violato ...Lo stesso dimorava in Spello poiché sottoposto alla misura restrittiva degli arrestidisposti a seguito di maltrattamenti in famiglia. Durante il periodo l'uomo ha violato ... Evade dai domiciliari, arrestato e trasferito in carcere Ieri mattina gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato in viale Dohrn uno scooter con a bordo due persone accertando che il condu ...JESOLO (VENEZIA) - È giallo sulla sparizione da Jesolo di un ungherese, da un decennio nel mirino dell'Fbi per frode e riciclaggio internazionali, accuse a vario titolo contestate ...