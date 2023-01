Eurolega | Virtus Bologna – Olympiacos | dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

La palla a due è fissata alle ore 20:30 di giovedì 12 gennaio , mentre di seguito ecco le indicazioni per vedere in direttaBologna - Olympiacos di. RISULTATI e CLASSIFICA IL ......successo contro laBologna. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di venerdì 13 gennaio , mentre di seguito ecco le indicazioni per vedere in diretta Olimpia Milano - Zalgiris di. ...Coach Ticchi: “Giocheremo in uno dei migliori palazzetti in Europa quasi un museo. Per questo motivo cercheremo di fare una prestazione all’altezza" ...In Eurolega la Virtus Bologna di Sergio Scariolo ha perso contro lo Zalgiris Kaunas grazie a un super Milos Teodosic ...