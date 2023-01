Eurolega Basket | Olimpia Milano | Messina | “Possiamo solo metterci a lavorare”

OA Sport

Due sconfitte per le italiane di. ALBA - MILANO 83 - 63 Brutto stop esterno per Milano che affonda a Berlino, 83 - 63. Gara di continua rincorsa per i campioni d'Italia che soffrono la verve di Lo e la solidità di Sikma, ...Dopo due vittorie prestigiose si ferma la corsa della Virtus Segafredo Bologna, sconfitta nella diciottesima giornata dell'2022/2023 dallo Zalgiris Kaunas per 77 - 87. Una sconfitta interna pesante, maturata soprattutto in un complicatissimo approccio alla partita e un primo quarto da 20 - 8 in favore dei lituani. Virtus Bologna-Zalgiris 77-87, Eurolega basket 2023 in DIRETTA: lituani corsari in Emilia, ai bianconeri non bastano i 21 punti di un mai domo Teodosic Con 90 milioni di brani in alta definizione, Amazon Music Unlimited è la soluzione ideale per te: tutto il meglio della musica in HD come non l'hai mai sentito prima.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI VIRTUS BOLOGNA-ZALGIRIS DI BASKET DALLE 20.30 Chiudiamo qui il nostro live e grazie per averci seguito. A Milano non bastano i 16 di Luwawu ...