Eurolega basket | diciottesima giornata | sfide e diretta del mercoledì

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) La Befana ha chiuso ufficialmente le festività natalizie che, come di consueto, sono riuscite a calamitare le attenzioni del periodo che ha unito come un ponte la fine del 2022 e l’inizio del 2023. Ma la vecchietta con la scopa che porta in dono calze ricolme di dolciumi ha regalato agli appassionati della pallacanestro, anche, la primadella massima competizione europea del Vecchio Continente. Dopo aver assistito alla prima tornata di questo step che ha visto scendere in campo anche Olimpia Milano e Virtus Segafredo Bologna, l’manderà in campo la restante parte della. Ecco tutto quello che c’è da sapere in questa serata.: tutto quello che c’è da ...

Sport Mediaset

Il canale, l'orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Virtus Bologna - Olympiacos , sfida valida come diciannovesima giornata dell'2022/2023 di. Secondo impegno casalingo in pochi giorni per le Vu Nere, che contro la forte formazione greca ha la possibilità di riscattare immediatamente la sconfitta contro lo ...Il canale, l'orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Olimpia Milano - Zalgiris , sfida valida come diciannovesima giornata dell'2022/2023 di. Dopo tre successi di fila, gli uomini di coach Messina sembrano essere ripiombati in un vortice negativo, andando incontro a due sconfitte pesanti non solo per la ... Basket, Eurolega: serataccia per le italiane, cadono sia Milano che Virtus - Sportmediaset Basket, Eurolega: serataccia per le italiane, cadono sia Milano che Bologna. Serata completamente da dimenticare per le squadre italiane in Eurolega. Perdono in ...La Germani Brescia regala ai propri tifosi una splendida serata europea e conquista una vittoria dal peso specifico enorme, soprattutto perché conquistata di fronte alla capolista del girone di qualif ...