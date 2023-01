Esonerati vertici di tutte le forze di sicurezza Brasilia

la Repubblica

Il segretario esecutivo del ministero della Giustizia brasiliano, Ricardo Cappelli, ha esonerato tutti idelle forze di sicurezza di Brasilia, accusati di comportamento omissivo in occasione dell'assalto ai palazzi del potere commesso domenica dai sostenitori radicali di Jair Bolsonaro. . 11 ... Brasilia, esonerati vertici di tutte le forze di sicurezza per il tentato golpe di domenica. Lula: "Una minor… Secondo il neo-responsabile della sicurezza del distretto di Brasilia, l'assalto ai palazzi agevolato da una vera e propria "operazione di sabotaggio" portata avanti dalle forze di sicurezza locali