Esistono medicinali adatti Storace asfalta Saviano | Se la notte dorme male

(Di mercoledì 11 gennaio 2023)moltiscaccia incubi, ma Robertonon li conosce. E lamalissimo, gli arrivano in sonno Giorgia Meloni e Matteo Salvini e lui si deve assolutamente sfogare con qualche giornale che gli dà retta. Ormai è una psicosi vera e propria, quella dello scrittore napoletano. Da quando è stato chiamato a rispondere in tribunale di quel «bastardi» indirizzato ai due leader, il problema s' è aggravato. E ormai ne dice di tutti i colori, quasi che l'avvocato gli abbia consigliato di mostrarsi incapace di intendere e di volere, non punibile. L'uscita di ieri su La Stampa - un'intervistona di una pagina modello psichiatrico - ha inanellato una serie di bestialità che pareva uno di quegli account parodia che appaiono sui social. In pratica, l'Italia è una specie di ...