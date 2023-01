ESCLUSIVA Numero Diez – Gastaldello ricorda Mihajlovic | “Non mi scorderò mai quella chiamata con lui”

Leggi su seriea24

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) IL RICORDO DI VIALLI E MIHAILOVIC Partiamo dal ricordo di Gianluca Vialli, leggenda del calcio in grado di vincere lo Scudetto con la Sampdoria. Ha mai avuto modo di incontrarlo? Se sì ci può raccontare un aneddoto? “Purtroppo non ho mai avuto il piacere di conoscerlo. Noi abbiamo però in comune il fatto di aver lasciato il cuore a Genova. Nel periodo che ho trascorso alla Sampdoria, tutti quanti parlavano della mitica coppia Vialli-Mancini, simboli dello Scudetto dell’era Mantovani“. Nelle stagioni 2013/2014 e 2014/2015 lei è stato allenato da Mihailovic, un grande maestro di vita che purtroppo ci ha lasciati. Quali valori le ha trasmesso? “Mihailovic è stato uno dei pochi allenatori che mi ha trasmesso molto dal punto di vista umano. Era una persona che non transigeva riguardo i valori del sacrificio e dell’onestà. A dicembre dello scorso anno mi chiamò per sentire se fossi ...